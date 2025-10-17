16:28 ()
Флик наказал Ямаля перед игрой с ПСЖ

Дата публикации: 17-10-2025 12:28

Главный тренер испанской «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, выразил серьёзное раздражение по поводу опоздания молодого вингера Ламина Ямаля на тренировку команды. Данную информацию подтвердили сразу несколько испанских источников, подчеркнув серьёзность инцидента.

Наставник каталонцев решил применить дисциплинарные меры к 18-летнему футболисту, объявив, что Ямаль не попадёт в стартовый состав на важный матч Лиги чемпионов против ПСЖ и начнёт игру с скамейки запасных. Однако подобное решение вызвало недовольство среди руководства клуба.

«Ламин не должен был появляться в основном составе в поединке с ПСЖ в Лиге чемпионов, поскольку задержался на тренировку», — утверждали источники. Тем не менее, давление со стороны руководства «Барселоны» вынудило тренера изменить своё решение.

Немецкий специалист испытывал значительный стресс из-за давления, особенно со стороны спортивного директора клуба Деку, который активно настаивал на смягчении наказания. Теперь Флик опасается, что строгая дисциплина, которую он внедряет в коллектив, может оказаться под угрозой и потерять авторитет.

Матч против «Пари Сен-Жермен», прошедший 1 октября, завершился со счётом 2:1 в пользу французского клуба. Ламин вышел на поле с первых минут, но не смог повлиять на исход встречи — он не отметился забитыми мячами и получил жёлтую карточку.

В текущем сезоне Ямаль принял участие в пяти встречах во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до июня 2031 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 200 миллионов евро.

