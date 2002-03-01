Дата публикации: 17-10-2025 15:04

Известный бывший футболист Андрей Шевченко, который сегодня занимает пост президента Украинской ассоциации футбола, поделился подробностями о том, как и почему он завершил свою профессиональную карьеру в футболе.

– Вы завершили карьеру в 35 лет. Это было связано с проблемами со здоровьем?

– На самом деле это произошло в 36 лет. Конечно, проблемы со здоровьем сыграли значительную роль. У меня были серьезные трудности с коленом и спиной, которые мешали играть на максимальном уровне. Но я доволен тем, как завершил карьеру.

В тот период я вернулся в киевское «Динамо» и попрощался со сборной на Евро-2012, который проходил в Польше и Украине. Такое прощание было для меня очень символичным и приятным, – откровенно рассказал Шевченко.

За время своей выдающейся карьеры Андрей Шевченко выступал за такие известные клубы, как киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». Он добился множества спортивных достижений как в составе команд, так и в личном зачёте. В частности, Шевченко получил престижный Золотой мяч и стал победителем Лиги чемпионов с «Миланом» в сезоне 2002/03.

Стоит отметить, что Андрею удалось не только великолепно проявить себя на поле, но и вне его – в административной деятельности. В среду, 15 октября, на совете ФИФА он был избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола, что подчеркивает его влияние и признание в мировом футбольном сообществе.

Таким образом, Андрей Шевченко не только оставил яркий след в истории мирового футбола как игрок, но и продолжает активно участвовать в формировании и развитии этого спорта на глобальном уровне, демонстрируя свои лидерские качества и глубокое понимание футбольной индустрии.