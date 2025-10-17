Микель Артета прокомментировал травму Мартина Эдегора

Дата публикации: 17-10-2025 18:01

Главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Микель Артета выразил сожаление по поводу травмы норвежского полузащитника «пушкарей» Мартина Эдегора и поделился подробностями его восстановления.

«Пока сложно назвать точную дату, когда Мартин сможет вернуться на поле. Всё будет зависеть от того, как быстро он будет поправляться. Но мы уверены, что в ближайшие недели он сможет снова тренироваться в общей группе. Очень жаль, что ему не везёт с травмами в этом сезоне, но прогресс в реабилитации уже заметен», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, ранее сообщалось, что Эдегор может пропустить как минимум девять предстоящих встреч своей команды во всех турнирах. Травму норвежский хавбек получил во время матча 7-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:0), когда повредил медиальную коллатеральную связку в левом колене. Игроку и болельщикам остаётся надеяться на быстрое возвращение капитана на поле, ведь его отсутствие стало одной из серьёзных потерь для «Арсенала» в важный период сезона.