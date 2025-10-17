Хави Грасия о «Уотфорде»: сразу согласился на предложение вернуться

Дата публикации: 17-10-2025 18:07

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, который 8 октября вновь возглавил английский клуб «Уотфорд», поделился своими мыслями и ожиданиями относительно выступления команды в текущем сезоне.

«Наша основная задача — подняться как можно выше в таблице. Если получится напрямую выйти в Премьер-лигу — это будет большим успехом для всех нас. Если по итогу чемпионата мы окажемся в зоне плей-офф, то готов бороться за возвращение на высший уровень до самого конца. Я использовал время вне футбола, чтобы глубже проанализировать игру, переосмыслить подход и стать сильнее как специалист. После разговора с руководством клуба, я почувствовал этот проект очень близко к сердцу, эмоционально он не оставил меня равнодушным. «Уотфорд» всегда был для меня по-настоящему семейным клубом, мне здесь комфортно и остались только самые тёплые воспоминания о предыдущем периоде работы. Когда поступило предложение вернуться, я без колебаний согласился», — приводит слова Грасии издание Marca.

Напомним, что Хави Грасия уже руководил «шершнями» с января 2018 по сентябрь 2019 года, и оставил о себе хорошее впечатление у болельщиков и игроков. В этом сезоне после девяти туров «Уотфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 12 очков и продолжая борьбу за повышение в классе.