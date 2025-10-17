Руни о Рашфорде: проще всего винить других, когда не показываешь хорошей игры

Дата публикации: 17-10-2025 18:08

Легендарный бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о 27-летнем футболисте Маркусе Рашфорде, который в настоящее время выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Когда у тебя не получается игра или ты не выходишь в основном составе, самое простое — начать обвинять во всём окружающих, даже если на это нет оснований. Я часто видел, как Маркус способен показывать ещё более высокий уровень, работать интенсивнее, больше двигаться на поле. Всё это зависит в первую очередь от желания самого игрока, а не от внешней среды. Возможно, я и не прав в своей оценке, но Маркус мне действительно симпатичен как футболист и как личность. Однако, на мой взгляд, неправильно перекладывать вину за неудачи на других людей», — цитирует Руни издание BBC.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Барселону» уже 10 матчей во всех соревнованиях. На его счету — три забитых мяча и пять результативных передач партнёрам. Таким образом, Маркус остаётся одним из заметных игроков клуба и продолжает вносить важный вклад в успехи команды на международной арене.