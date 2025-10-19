«Интер» одолел «Рому» в седьмом туре Серии А

Дата публикации: 19-10-2025 00:44

В Риме на стадионе «Олимпико» состоялся центральный матч 7-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026, в котором сошлись местная «Рома» и миланский «Интер». За поединком пристально следили поклонники обеих команд, а обслуживал встречу судейский коллектив под руководством арбитра Давиде Массы (Империя). Этот важный матч завершился минимальной победой гостей из Милана со счетом 1:0.

Исход противостояния был решён уже в дебюте встречи — на шестой минуте точным ударом отличился Анж-Йоан Бонни, забив первый и единственный гол в матче. Форварду «Интера» ассистировал полузащитник Николо Барелла, который выдал ювелирную голевую передачу, позволив своему партнеру отправить мяч в сетку ворот «Ромы».

Несмотря на столь ранний пропущенный гол, «Рома» не смогла сравнять счет до финального свистка, упустив несколько опасных моментов. После этой встречи клуб из столицы Италии, имея в активе 15 очков, удерживает вторую строчку турнирной таблицы Серии А. «Интер» благодаря своей победе догнал «Рому» по набранным очкам и теперь конкурирует за высшие позиции чемпионата. Болельщиков обеих команд ждёт насыщенная борьба за лидерство в последующих турах.