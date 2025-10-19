"Атлетико" одержал минимальную победу над "Осасуной" в 9-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 19-10-2025 00:46

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между мадридским клубом «Атлетико» и футбольной командой «Осасуна» из Памплоны. Поединок проходил на арене «Сивитас Метрополитано» в присутствии своих болельщиков. В напряжённой и упорной борьбе победу одержал «Атлетико», сумев забить единственный мяч в ворота гостей. Автором решающего гола стал Тьяго Альмада, отличившийся на 69-й минуте встречи и принеся своей команде важные три очка.

Главным судьёй этого матча выступал Де Бургос Бенгоэчеа, представляющий Бильбао. После девяти сыгранных туров мадридский «Атлетико» набрал 16 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, продолжая борьбу за лидирующие позиции. Для «Осасуны» текущее поражение стало серьёзным испытанием, клуб сохраняет за собой 12-ю позицию, имея в активе 10 очков.

В следующем туре «Атлетико» 27 октября проведёт гостевой поединок против «Бетиса», надеясь укрепить своё положение среди лидеров. А «Осасуна» уже 26 октября на своём поле встретится с «Сельтой» и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками.