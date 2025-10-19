«Марсель» устроил разгром «Гавру» в 8-м туре Лиги 1

Дата публикации: 19-10-2025 00:47

В рамках 8-го тура Лиги 1 прошёл яркий матч между «Марселем» и «Гавром», который состоялся на домашнем стадионе марсельцев — «Оранж Велодром». Противостояние обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Бастьеном Дешепи. Итоговый счёт встречи оказался разгромным — 6:2 в пользу хозяев.

Гости первыми открыли счёт: на 24-й минуте отличился Ясин Кехта. Но уже на 35-й минуте Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие, уверенно реализовав пенальти. После перерыва именно Гринвуд стал главной звездой матча — на 67-й минуте он оформил дубль, а через пять минут и ещё раз, доведя число своих голов до трёх. На 76-й минуте футболист «Марселя» сделал покер, забив свой четвертый мяч. Чуть позже, на 88-й минуте, Робиниу Ваш отправил пятый гол в ворота «Гавра». Команде гостей удалось лишь сократить разрыв в компенсированное время — у них отличился Абдулайе Туре. Однако последний аккорд был вновь за хозяевами — на 94-й минуте Микаэль Мурильо поставил точку, восстановив разницу в четыре мяча.

После этой крупной победы «Марсель» набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу французского чемпионата, сместив с первой строчки «Пари Сен-Жермен». «Гавр» с шестью баллами занимает 14-ю позицию и продолжает борьбу в нижней части таблицы. Следующий тур обещает быть не менее интригующим для обеих команд.