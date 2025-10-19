Дата публикации: 19-10-2025 00:49

Вратарь французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов принял решение покинуть команду. Главной причиной такого шага стали недостаток игровой практики и напряжённые отношения с украинским защитником Ильёй Забарным.

По сведениям французских СМИ, новость о желании Сафонова уйти из «ПСЖ» была воспринята Забарным с облегчением. Илья считает, что без российского голкипера атмосфера в клубе станет более комфортной, что позволит команде лучше сосредоточиться на достижении спортивных целей.

На место Сафонова в стане «ПСЖ» придёт Ренато Марин, подписанный прошлым летом на правах свободного агента. Именно он станет основным вратарём и даст новый импульс игре команды в обороне.

Ранее сам Матвей Сафонов уже прокомментировал нелестные высказывания своего одноклубника Забарного, который заявил, что российские игроки являются агрессорами и что он не поддерживает с ними никаких отношений. Вратарь выразил своё мнение, подчеркнув необходимость взаимного уважения и спортивного духа вне политических конфликтов.