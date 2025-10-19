Во Франции назвали причины, по которым Сафонов не получает игрового времени в ПСЖ

Дата публикации: 19-10-2025 13:04

Французский журналист L’Equipe и эксперт по футбольному клубу «ПСЖ» Уго Делом поделился мнением о ситуации вокруг российского голкипера Матвея Сафонова, который длительное время не получает игровой практики в своей новой команде. По словам Сафонова, он разочарован тем, что редко выходит на поле и не может проявить себя в матчах за парижан.

Уго Делом объяснил, что причина отсутствия Сафонова в основном составе напрямую не связана с какими-либо индивидуальными решениями или особенностями конкуренции среди игроков. Главный фактор — недавнее подписание «ПСЖ» нового вратаря, за которого клуб выложил внушительную сумму — € 60 млн. Этот новичок, Люка Шевалье, сейчас занимает первую строчку вратарской иерархии команды. Сафонов же оказался вторым номером, и его положение продиктовано политикой клуба: ставка делается на Люка Шевалье, чтобы тот быстрее адаптировался и получил максимально возможный европейский опыт. Именно поэтому Сафонов по-прежнему остается без матчей за основной состав.

Говоря о будущем российского голкипера, Уго Делом подчеркнул, что зимний уход Сафонова вполне реальный. Если сам Матвей выразит желание покинуть команду зимой, руководство «ПСЖ» не станет чинить препятствий его трансферу и постарается найти компромисс, ведь главный тренер Луис Энрике не склонен удерживать в команде игроков, которые не видят перспектив. Однако Делом добавил, что вряд ли клуб согласится отпустить Сафонова без предварительного поиска достойной замены на позицию резервного вратаря Шевалье. Клуб дорожит конкуренцией в своих рядах, и уход Матвея возможен лишь при условии, что «ПСЖ» найдет альтернативу.

По словам журналиста, ситуация Сафонова является частью более широкой клубной стратегии, и ближайшие месяцы покажут, изменится ли отношение руководства «ПСЖ» к российскому вратарю, либо ему действительно предстоит искать игровое время в другой команде.