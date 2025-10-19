Френки де Йонг: Я всегда открыто заявлял о желании остаться в «Барселоне»

Дата публикации: 19-10-2025 13:05

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг, выступающий за «Барселону», прокомментировал ситуацию вокруг своего будущего после того, как продлил контракт с каталонским клубом. Он отметил, что никогда не собирался покидать «сине-гранатовых» даже в сложный для клуба период.

«Я всегда открыто заявлял, что хочу остаться в «Барселоне». Я был счастлив тут играть, мне нравилась команда и атмосфера, — признался футболист. — Бывали моменты, когда испытывал больше давления, потому что в клубе были люди, рассматривавшие вариант моей продажи для улучшения финансового положения. Я понимал их мотивы: клуб оказался в непростой экономической ситуации, и потому моя кандидатура появлялась в трансферных слухах. Но свою позицию я обозначил чётко: моё желание — продолжать карьеру именно в «Барселоне». Я верил, что если буду усердно работать, всё сложится хорошо, и место в составе останется за мной. Если у тебя есть действующий контракт, и ты решил остаться, то этим всё сказано, и не о чем переживать», — приводит слова де Йонга El Pais.

Добавим, что новый контракт де Йонга рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах за «Барсу» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.