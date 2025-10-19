Мбаппе о изучении испанского: нужно уважать страну, в которой живёшь

Дата публикации: 19-10-2025 13:06

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о важности изучения испанского языка после переезда в Испанию.

«Я считаю, что изучение языка страны, в которую приезжаешь, – проявление уважения. Когда кто-то приезжает во Францию и учит французский язык, мы, французы, всегда относимся к этому положительно и ожидаем, что гость будет общаться на нашем языке.

Оказавшись в другой культуре, ты встречаешься с новыми обычаями, своим укладом и, конечно, языком. Очень важно адаптироваться к этим условиям, чтобы показывать уважение к стране, которая тебя приняла. Сейчас я живу и играю в Испании, поэтому стараюсь интегрироваться, изучаю испанский и принимаю местные традиции», – приводит слова Мбаппе издание Madrid Universal на своей странице в соцсети X.

Напомним, что французский форвард этим летом присоединился к «Реалу» в качестве свободного агента. Его контракт с мадридским клубом подписан до лета 2029 года. Мбаппе стал одним из ключевых приобретений «сливочных» и намерен не только блестяще проявить себя на поле, но и стать полноценной частью испанского коллектива.