Хаби Алонсо прокомментировал возможный уход двух форвардов из «Реала»

Дата публикации: 19-10-2025 13:51

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо прокомментировал предположения относительно возможного ухода молодых нападающих Эндрика и Гонсало Гарсии из состава «Королевского клуба» в ближайшее трансферное окно.

«В данный момент этот вопрос даже не стоит на повестке дня, мы такие варианты не обсуждаем. Оба футболиста полностью готовы выходить на поле и доказывать свою состоятельность в борьбе за игровое время. У нас сложилась замечательная конкуренция на атакующих позициях, и это идет только на пользу всей команде», — приводит слова испанского наставника пресс-служба «сливочных», опубликованные на официальном сайте клуба.

На сегодняшний день 19-летний Эндрик ещё не дебютировал за «Реал» в официальных матчах нынешнего сезона, в то время как 21-летний Гонсало Гарсия провёл на поле шесть игр во всех соревнованиях, набрав в общей сложности 101 минуту игрового времени. За этот период молодой испанец отметился одной голевой передачей, но пока не забил голов за мадридский клуб.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что интерес к Эндрику проявляют такие большие европейские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Однако руководство «Реала» и сам Алонсо не планируют на данный момент расставаться с перспективными нападающими.