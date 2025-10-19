Юрген Клопп занял пост в руководстве Немецкой футбольной лиги

Дата публикации: 19-10-2025 15:15

Известный немецкий тренер, бывший наставник дортмундской «Боруссии» и легендарный экс-руководитель «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает влиять на мировую футбольную индустрию. После завершения работы в английском клубе, Клопп получил приглашение присоединиться к Немецкой футбольной лиге (DFL), где теперь выполняет важную функцию члена новосозданного экспертного комитета.

Согласно информации, предоставленной The Sun, главная задача экспертной группы состоит в выработке предложений, способствующих развитию, укреплению и повышению конкурентоспособности немецкого футбола на международной арене. Первые результаты деятельности комитета и его рекомендации будут представлены и обсуждены весной 2026 года. В этот авторитетный совет, помимо Клоппа, вошли такие значимые фигуры, как бывшая звезда мадридского «Реала» Сами Хедира, а также ряд ведущих представителей клубов Бундеслиги.

Для Клоппа это первая официальная административная работа в футбольной сфере после ухода с поста главного тренера «Ливерпуля» в начале текущего года. Вместе с этим специалист сохраняет свое влияние на международном уровне, продолжая занимать престижную должность руководителя глобального футбольного направления в концерне Red Bull. Под его кураторством находятся такие клубы как «РБ Лейпциг», «РБ Зальцбург» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Напомним, что в период работы с «Ливерпулем» Юрген Клопп добился выдающихся спортивных результатов: под его руководством клуб выиграл Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов УЕФА, несколько национальных кубков и стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Теперь опыт и знания этого амбициозного специалиста будут способствовать прогрессивным изменениям в немецком футболе.