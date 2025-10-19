Алонсо прокомментировал возможность участия Мбаппе в матче против «Хетафе»

Дата публикации: 19-10-2025 15:16

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Килиана Мбаппе перед встречей 9-го тура испанской Ла Лиги против «Хетафе», которая пройдет уже сегодня, 19 октября. Напомним, что французский форвард получил травму голеностопа в ходе отборочного матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Азербайджана, завершившегося со счетом 3:0 в пользу французов.

На вопрос о состоянии игрока Алонсо уверенно ответил: «С его голеностопом всё в порядке. Килиан будет включён в заявку команды и сможет выйти на поле с первых минут», — приводит слова тренера официальный сайт «сливочных». Фанаты мадридского клуба могут выдохнуть, ведь лидер атаки восстановился и готов помочь своей команде добиться очередной победы.

В нынешнем сезоне Примеры Мбаппе демонстрирует отличную форму, забив уже девять голов в восьми проведённых матчах. Кроме того, на его счету пять забитых мячей в двух поединках Лиги чемпионов, что подтверждает его невероятную результативность как на внутренней, так и на европейской арене. Ожидается, что француз продолжит пополнять свой бомбардирский счёт и в грядущей встрече с «Хетафе».