Роберто Де Дзерби о Гринвуде: у него есть все качества, чтобы войти в число топ-футболистов

Дата публикации: 19-10-2025 18:37

Главный тренер футбольного клуба «Марсель» Роберто Де Дзерби поделился своим мнением о молодом полузащитнике своей команды Мэйсоне Гринвуде, который в этом сезоне заметно прибавил и становится одним из ключевых футболистов.

«Я считаю, что у него есть все необходимые качества, чтобы со временем войти в число лучших игроков мира. Мэйсон невероятно талантлив, его природные способности сразу заметны. Конечно, ему предстоит еще много работать и становиться полезнее для коллектива, но прогресс очевиден. Я стараюсь поддерживать Гринвуда, так как не люблю, когда игрока критикуют незаслуженно. Он уже продемонстрировал свой уровень, много раз отличался результативными действиями, проявлял дисциплину, ни разу не пропустил тренировочный процесс и постоянно стремится совершенствоваться», – приводит слова Де Дзерби издание Get French Football News.

В минувшую субботу, 18 октября, англичанин в матче против «Гавра» удивил всех своей эффективной и разнообразной игрой в атаке: он записал на свой счет сразу четыре забитых мяча, отличившись после пенальти, точным ударом в одно касание, дальним выстрелом и завершив быструю комбинацию команды.

По итогам текущего сезона Гринвуд уже принял участие в 10 поединках за «Марсель», сумев отличиться семью голами и четырьмя результативными передачами, подтверждая статус одного из лидеров команды.