Дата публикации: 19-10-2025 19:11

По информации издания Marca, бывший главный тренер «Алавеса» и «Мальорки» Луис Гарсия в скором времени может возглавить московский «Спартак». Сообщается, что испанский наставник давно интересуется российским футболом и рассматривает возможность продолжения своей тренерской карьеры именно в столичном клубе. Сейчас Луис Гарсия ведёт активные переговоры с руководством «красно-белых» и обсуждает условия потенциального контракта, а также детали совместного сотрудничества.

За свою тренерскую карьеру Гарсия поработал с различными командами испанского чемпионата, включая «Эльче», «Леванте», «Хетафе», а также тренировал молодежную команду «Вильярреала». Наиболее заметным этапом его профессионального пути стал период, проведённый в «Алавесе», где Луис занимал пост главного тренера с 2022 по 2024 годы, доказав себя как специалист, умеющий работать с молодыми игроками и выводить команду на новый уровень.

В настоящее время пост главного тренера «Спартака» занимает Деян Станкович, который приступил к своим обязанностям летом 2024 года. На сегодняшний день московский клуб располагается на шестой строчке турнирной таблицы Мир Российской Премьер-лиги, имея в своём активе 19 очков после сыгранных туров. Болельщики с интересом следят за новостями о возможных перестановках на тренерском мостике, надеясь на успешное развитие клуба в новом сезоне.