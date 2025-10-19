«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в восьмом туре АПЛ

Дата публикации: 19-10-2025 19:12

Завершился увлекательный поединок в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги между лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» и бирмингемской «Астон Виллой». По итогам напряжённой борьбы гости из Бирмингема одержали непростую победу со счётом 2:1. Встреча проходила на современном стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, а главным арбитром матча был назначен опытный рефери Саймон Хупер из Уилтшира.

Стартовый отрезок встречи ознаменовался быстрым голом — уже на 5-й минуте полузащитник «шпор» Родриго Бентанкур отличился точным ударом и вывел свою команду вперёд. Однако подопечные Унаи Эмери не собирались сдаваться: на 37-й минуте Морган Роджерс сровнял счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне хозяев. Победный мяч в этом драматичном поединке забил полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия на 77-й минуте, что и принесло команде такие важные три очка.

После этой встречи «Тоттенхэм Хотспур» с 14 набранными очками занимает шестую строчку в турнирной таблице высшего дивизиона Англии, а «Астон Вилла», прибавив в активе до 12 очков, занимает десятое место. Это был принципиальный матч для обеих команд, ведь борьба за место в еврокубках продолжается с самого начала сезона и обещает быть жаркой.

В следующем туре, который состоится 26 октября, «шпоры» отправятся в гости к «Эвертону», где постараются вернуться на победный путь. В свою очередь, «вилланы» на своём поле примут одного из фаворитов сезона — «Манчестер Сити». Оба поединка обещают быть крайне интересными и могут повлиять на распределение мест в верхней части таблицы АПЛ.