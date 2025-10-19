Гарри Кейн поделился впечатлениями от новой для себя роли в матче «Баварии» против «Боруссии»

Дата публикации: 19-10-2025 20:23

Английский форвард Гарри Кейн, выступающий за мюнхенскую «Баварию», поделился своими впечатлениями о новом опыте во время встречи 7-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». В этом напряжённом поединке «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

«В этой игре мне пришлось попробовать себя в роли, которую раньше редко исполнял. Я действовал очень разнопланово, подключался к игре по всему полю. Много работал как в обороне, так и в атаке — порой опускался глубже, почти до средней линии, чтобы помогать разыгрывать мяч. Было тяжело физически, ведь приходилось бегать от одной штрафной до другой, бороться за каждый мяч. Но мои физические кондиции позволяют справляться с такими нагрузками. Конечно, я рад, что продолжаю забивать, хотя на этот раз был больше задействован в командных действиях и играл не только на острие атаки. Постарался быть полезным команде не только в нападении, но и при отборе мяча и защите. Главное — мы взяли важные три очка, это великолепный результат для всей «Баварии»», — приводит слова Кейна издание Sport 1.

Напомним, что на данный момент в нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» уже 11 матчей во всех турнирах, отличившись внушительными 19 забитыми мячами и отдав три результативные передачи партнёрам.