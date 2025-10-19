Гарри Магуайр о выигрыше у «Ливерпуля»: эта победа для нас очень важна

Дата публикации: 19-10-2025 22:57

Центральный защитник клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал комментарий после важной победы своей команды над «Ливерпулем» в рамках 8-го тура Премьер-лиги Англии. В этой напряжённой встрече Магуайр внес личный вклад, забив один из голов, что стало ключевым моментом матча, завершившегося со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

«Для нас эта победа имеет особую ценность. В последние годы «Ливерпуль» часто одерживал верх в поединках против «Юнайтед», поэтому мы не слишком часто радовали своих фанатов подобными эмоциями. Наш успех сегодня был очень необходим. Я уже седьмой год подряд приезжаю сюда, и все эти годы уехать с триумфом отсюда не удавалось. Это очень важно как для меня, так и для всей команды. Мы выигрываем прежде всего для наших болельщиков, надеюсь, что этот вечер подарит им настоящее счастье», – приводит слова Магуайра Sky Sports.

Сейчас, после восьми сыгранных туров, «Манчестер Юнайтед» располагается на девятой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 13 очков. Лидером чемпионата остаётся «Арсенал», который набрал уже 19 очков, опережая преследователей.