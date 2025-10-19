Арне Слот впервые потерпел четыре поражения подряд на посту тренера

Дата публикации: 19-10-2025 22:58

Поражение в матче 8-го тура английской Премьер-лиги от «Манчестер Юнайтед» (1:2) стало уже четвёртым подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Как сообщает The Athletic, эта неудачная серия — самая затяжная в тренерской карьере Слота, который за несколько лет работы ещё не сталкивался с подобными трудностями.

До встречи с манкунианцами «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэласу» (1:2) и «Челси» (1:2) в рамках чемпионата Англии, а также потерпел поражение от «Галатасарая» (0:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. Таким образом, команда проигрывает уже четвёртый раз подряд на всех фронтах.

Интересно, что последний раз столь длительная чёрная полоса случилась у «Ливерпуля» ещё в ноябре 2014 года, когда командой руководил Брендан Роджерс. Таким образом, нынешний спад перекликается с одним из самых непростых периодов истории «красных» за последнее десятилетие.

Несмотря на текущие проблемы, после восьми туров Премьер-лиги футболисты «Ливерпуля» сумели набрать 15 очков, что позволяет им занимать третье место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал» с 19 баллами, а конкуренция за верхние строчки остаётся крайне высокой. У болельщиков есть надежда, что Арне Слот сумеет сделать выводы и вернуть команду на победный путь в ближайших матчах.