«Милан» одолел «Фиорентину» в 7-м туре Серии А и вышел на первое место в чемпионате

В рамках 7-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся захватывающий поединок между «Миланом» и «Фиорентиной». Главным арбитром встречи выступил Ливио Маринелли вместе со своей бригадой. Болельщики на трибунах стали свидетелями драматичного и напряжённого матча, в котором хозяева поля сумели вырвать победу у гостей со счётом 2:1, продемонстрировав волевой характер и отличную реализацию моментов.

Открыть счет в этом противостоянии удалось на 56-й минуте защитнику «Фиорентины» Робину Госенсу, который точным ударом заставил капитулировать вратаря «Милана». Однако уже на 63-й минуте усилиями португальского форварда Рафаэла Леау счёт был восстановлен. На последних минутах основного времени Леау эффектно оформил дубль, уверенно реализовав назначенный пенальти и подарив своей команде важнейшие три очка.

Благодаря данной победе, «Милан» набирает 16 очков и выходит на первую строчку турнирной таблицы, опережая таких соперников, как «Интер», «Наполи» и «Рома». В свою очередь, «Фиорентина» после семи игр остаётся с тремя очками и занимает 18-е место, оказавшись в зоне риска. Борьба в чемпионате разгорается с новой силой, а впереди болельщиков ждёт ещё немало захватывающих матчей!