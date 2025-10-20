Мбаппе принес "Реалу" минимальную победу над "Хетафе" в 9-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 20-10-2025 00:22

Завершился матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встретились команды «Хетафе» и мадридский «Реал». В напряжённой борьбе победу одержали гости — «сливочные» выиграли со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Колисеум» в Хетафе, где присутствовало множество болельщиков обеих команд. Главным арбитром встречи выступил опытный судья Хосе Мунуэра Монтеро.

Второй тайм оказался богат на события и эмоции. На 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве: Аллан Ньом получил прямую красную карточку за грубое нарушение. Уже вскоре, на 80-й минуте, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сумел воспользоваться численным преимуществом своей команды и забил единственный гол в этом матче, принеся своей команде важные три очка. Не прошло и пяти минут, как ещё один игрок «Хетафе», Алекс Санкрис, был удалён с поля за две жёлтые карточки, ещё больше усложнив задачу хозяев.

После итогового свистка ситуация в турнирной таблице Испанской Примеры изменилась: «Хетафе» остался на 12-й строчке, имея в активе 11 очков. А «Реал Мадрид» закрепился на первом месте, теперь у них 24 набранных балла. Следующие матчи обещают быть не менее интересными: «Хетафе» 25 октября встретится на выезде с «Атлетиком», а главная мадридская команда 26 октября примет грозную «Барселону» на своём поле.