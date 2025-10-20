02:38 ()
Свернуть список

Аморим: триумф над «Ливерпулем» - показатель силы нашего коллектива

Дата публикации: 20-10-2025 00:23

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после победного матча своей команды против «Ливерпуля» (2:1) в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Каждый день, когда я руковожу «Манчестер Юнайтед», для меня является особенным и полным эмоций, однако сегодняшняя победа имеет для нас особое значение. Было невероятно наблюдать, как наши преданные болельщики поддерживали команду на выезде, поют даже на поле соперника, который является действующим чемпионом. Эта виктория особенно важна не только для нас, но и для всех наших фанатов, ведь они были с нами до последнего. Мы продемонстрировали единый командный дух и огромную самоотдачу, но, как я считаю, у этого коллектива есть ещё значительный потенциал для прогресса и мы можем играть ещё лучше.

Мы обязательно подробно разберём эту встречу, как делаем всегда: посмотрим на сильные стороны нашей игры и обратим внимание на моменты, которые стоит улучшить. Такой профессиональный подход важен для нас, чтобы расти и развиваться дальше. Но главное — это командная работа и тот уровень взаимодействия, который показали наши футболисты. Для меня это и есть ключевой результат сегодняшнего поединка», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close