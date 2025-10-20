Аморим: триумф над «Ливерпулем» - показатель силы нашего коллектива

Дата публикации: 20-10-2025 00:23

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий после победного матча своей команды против «Ливерпуля» (2:1) в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Каждый день, когда я руковожу «Манчестер Юнайтед», для меня является особенным и полным эмоций, однако сегодняшняя победа имеет для нас особое значение. Было невероятно наблюдать, как наши преданные болельщики поддерживали команду на выезде, поют даже на поле соперника, который является действующим чемпионом. Эта виктория особенно важна не только для нас, но и для всех наших фанатов, ведь они были с нами до последнего. Мы продемонстрировали единый командный дух и огромную самоотдачу, но, как я считаю, у этого коллектива есть ещё значительный потенциал для прогресса и мы можем играть ещё лучше.

Мы обязательно подробно разберём эту встречу, как делаем всегда: посмотрим на сильные стороны нашей игры и обратим внимание на моменты, которые стоит улучшить. Такой профессиональный подход важен для нас, чтобы расти и развиваться дальше. Но главное — это командная работа и тот уровень взаимодействия, который показали наши футболисты. Для меня это и есть ключевой результат сегодняшнего поединка», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».