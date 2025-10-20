Манчини пока не достиг соглашения с «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 20-10-2025 00:24

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер национальной сборной Италии и петербургского «Зенита» Роберто Манчини пока не достиг соглашения о работе с английским клубом «Ноттингем Форест». Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, обе стороны обсуждали возможное сотрудничество, однако на текущий момент не смогли урегулировать условия контракта и разногласия.

Ранее на посту главного тренера «Ноттингем Форест» работал специалист Ангелос Постекоглу, однако его уже нет у руля команды после неудачных результатов. На данный момент «лесники» занимают 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и ведут отчаянную борьбу за выживание в элите английского футбола.

Напомним, Роберто Манчини известен не только как тренер, но и как успешный футболист: он защищал цвета «Болоньи», «Сампдории» и «Лацио». Уже на тренерском мостике Манчини работал с такими известными клубами, как «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Зенит» в сезоне-2017/2018. Под его руководством национальная сборная Италии сумела одержать победу на чемпионате Европы в 2020 году, что стало одним из главных достижений в его карьере.