Гвардиола прокомментировал возвращение Фодена к прежней форме в новом сезоне

Дата публикации: 20-10-2025 11:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о прогрессе полузащитника Фила Фодена в начале сезона-2025/2026. Испанский специалист отметил заметные положительные изменения в игре и отношении футболиста, а также выразил надежду на его дальнейший рост.

«Фоден заметно повзрослел и стал более ответственным на поле и вне его. Сейчас он получает удовольствие от тренировок и игровые моменты встречает с улыбкой, что очень важно для командного настроя. Фил делает то, что умеет лучше всего, и снова демонстрирует высокий уровень, который мы видели в прошлых сезонах. Только предыдущий сезон выдался для него не самым удачным — до этого он всегда действовал блистательно. Я уверен, что Фоден сможет выйти на еще более высокий уровень, ведь с возрастом он только совершенствуется. Как хорошее вино, со временем он становится всё лучше», — приводит слова Гвардиолы Hayters TV.

В нынешнем сезоне Фил Фоден уже провел девять матчей за «Манчестер Сити», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. 25-летний хавбек продолжает демонстрировать уверенную игру и играть важную роль в составе команды, подтверждая доверие тренерского штаба.

