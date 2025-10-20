Бывший наставник «Челси» Грэм Поттер стал главным тренером сборной Швеции

Дата публикации: 20-10-2025 11:23

Бывший наставник лондонского клуба «Челси» Грэм Поттер официально назначен главным тренером национальной сборной Швеции по футболу. Как сообщает официальный сайт Шведской федерации футбола, именно ему предстоит возглавить команду в ближайших соревнованиях и попытаться вернуть ей былую славу.

До этого пост главного тренера сборной занимал датчанин Йон Даль Томассон, однако он был вынужден уйти со своего поста после неудачных выступлений команды и потери даже теоретических шансов на выход на чемпионат мира-2026. В результате неудачной квалификации, шведская национальная сборная осталась вне числа претендентов на мировое первенство, что стало серьёзным ударом для болельщиков и руководства федерации.

Стоит напомнить, что Грэм Поттер уже хорошо знаком со шведским футболом – с 2011 по 2018 годы он тренировал команду «Эстерсунд», с которой не только сумел вывести клуб в высший дивизион, но и выиграл Кубок Швеции. После успешной работы в этой стране Поттер продолжил свою карьеру в английских клубах «Суонси Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Челси» и недавно трудился в «Вест Хэм Юнайтед». Теперь опытный специалист возвращается в Швецию, где перед ним стоят непростые задачи — поднять команду на новый уровень и подготовить к будущим крупным турнирам.