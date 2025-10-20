Бывший наставник «Челси» Грэм Поттер стал главным тренером сборной Швеции
Бывший наставник лондонского клуба «Челси» Грэм Поттер официально назначен главным тренером национальной сборной Швеции по футболу. Как сообщает официальный сайт Шведской федерации футбола, именно ему предстоит возглавить команду в ближайших соревнованиях и попытаться вернуть ей былую славу.
До этого пост главного тренера сборной занимал датчанин Йон Даль Томассон, однако он был вынужден уйти со своего поста после неудачных выступлений команды и потери даже теоретических шансов на выход на чемпионат мира-2026. В результате неудачной квалификации, шведская национальная сборная осталась вне числа претендентов на мировое первенство, что стало серьёзным ударом для болельщиков и руководства федерации.
Стоит напомнить, что Грэм Поттер уже хорошо знаком со шведским футболом – с 2011 по 2018 годы он тренировал команду «Эстерсунд», с которой не только сумел вывести клуб в высший дивизион, но и выиграл Кубок Швеции. После успешной работы в этой стране Поттер продолжил свою карьеру в английских клубах «Суонси Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Челси» и недавно трудился в «Вест Хэм Юнайтед». Теперь опытный специалист возвращается в Швецию, где перед ним стоят непростые задачи — поднять команду на новый уровень и подготовить к будущим крупным турнирам.