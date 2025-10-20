13:49 ()
Назван тренер, который ведёт переговоры с «Ноттингем Форест» после ухода Постекоглу

Дата публикации: 20-10-2025 11:25

В прессе появились сообщения, что бывший наставник «Эвертона» Шон Дайч может возглавить «Ноттингем Форест» после недавних кадровых изменений. Напомним, что руководство клуба приняло решение уволить австралийского тренера Ангелоса Постекоглу после очередного поражения от «Челси» со счётом 0:3 в поединке восьмого тура английской Премьер-лиги. По данным авторитетного источника Sky Sports, между представителями «Ноттингем Форест» и Дайчем уже проходят интенсивные переговоры о возможном сотрудничестве.

Ангелос Постекоглу возглавил команду относительно недавно, всего 9 сентября этого года. Однако за неполные полтора месяца его пребывания на посту главный тренер не смог добиться желаемого результата – коллектив в восьми встречах всех турниров дважды сыграл вничью и шесть раз уступил соперникам. Такое положение вещей послужило причиной для смены наставника.

Последним местом работы 54-летнего Шона Дайча был «Эвертон», который он покинул в январе 2025 года. Сейчас руководство «Ноттингем Форест» рассчитывает, что опытный специалист поможет стабилизировать результаты команды.

