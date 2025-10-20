Глава «Милана» Фурлани высказался о слухах об интересе клуба к Батракову

Дата публикации: 20-10-2025 11:33

Генеральный директор итальянского футбольного клуба «Милан» Джорджо Фурлани дал свой комментарий относительно слухов вокруг интереса итальянской команды к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о том, что скауты европейских клубов, включая именитый «Милан», наблюдали за Батраковым во время его выступлений за сборную России, тем самым подогревая интерес фанатов и экспертов к возможному трансферу молодого игрока.

— В российских изданиях сообщают, что ведущие клубы Италии проявляют интерес к Батракову. Какова позиция «Милана»? —

— Мы не рассматриваем вариант приобретения этого футболиста, — заявил Фурлани в интервью изданию Odds.ru, тем самым опровергнув бурно обсуждаемые футбольным сообществом слухи.

Напомним, что ещё в декабре 2024 года Алексей Батраков прибыл на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Миланом» и «Црвеной Звездой» (2:1), воспользовавшись перерывом в чемпионате и своим отпуском в Италии. Сам Батраков отмечал, что специально выбрал поездку в Милан, чтобы лично посетить столь значимый европейский поединок и прочувствовать атмосферу стадиона легендарной команды. Однако на данный момент реального интереса со стороны «Милана» к игроку не проявляется.