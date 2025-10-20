Педри выразил недовольство и призвал «Барселону» улучшить качество игры

Дата публикации: 20-10-2025 11:34

Испанский полузащитник Педри, выступающий за «Барселону», открыто выразил недовольство качеством игры своей команды после победы в 9-м туре Ла Лиги над «Жироной» со счетом 2:1. Футболист считает, что команда не реализует свой полный потенциал и нуждается в серьезных изменениях.

«Я абсолютно недоволен текущей игрой. На мой взгляд, нам нужно срочно улучшать множество аспектов, и в первую очередь — прессинг. Уже второй матч подряд мы выступаем не на том уровне, который должны показывать. Особенно заметно, что страдает наш контроль мяча — темп невысокий, и мы не создаем достаточного количества опасных моментов. Потенциал у нас огромный, но его важно реализовать на поле. Необходимо провести детальный разбор с тренером, чтобы повысить качество взаимодействий и подготовиться к следующим встречам.

Когда прессинг работает слабо, а линия обороны располагается слишком высоко, сопернику гораздо проще находить пространство и угрожать нашим воротам. Часто происходит так, что одним передачей за спину защитникам оппоненты выводят нападающего на свидание с вратарём. Кроме того, точность наших пасов и игра с мячом сейчас далеки от идеала — этому тоже нужно уделить внимание. Несмотря на трудности, важно отметить, что команда всё ещё способна развиваться, а сегодняшние три очка — важный результат», — заявил Педри в интервью Yahoo Sports.

В следующей встрече каталонцев ожидает матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где они сыграют против греческого «Олимпиакоса».