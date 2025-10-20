В «Барселоне» раскрыли планы по зимним трансферам

Дата публикации: 20-10-2025 11:35

Спортивный директор футбольного клуба «Барселона» Деку заявил, что в зимнее трансферное окно сине-гранатовые не планируют усиливать состав новыми приобретениями. Руководство команды считает, что летом уже была проведена вся необходимая работа по комплектации состава, и на данный момент приоритетом остаётся восстановление тех футболистов, которые получили травмы и ещё не вернулись на поле.

«Мы провели селекционную работу и реализовали все задуманные планы во время летнего трансферного окна. На сегодняшний день главная задача — дать игрокам, восстанавливающимся после повреждений, время для возвращения в оптимальную форму. Поэтому новых трансферов в зимний период мы не рассматриваем», — приводит заявление Деку радиостанция Cadena Ser.

Напомним, что после девяти сыгранных туров в Ла Лиге «Барселона» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 22 очка. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал», в активе которого 24 очка после того же числа матчей. В ближайшем туре традиционное испанское противостояние — «эль класико», в котором каталонцы и мадридцы встретятся лицом к лицу. Этот матч обещает быть особенно напряжённым и может повлиять на расстановку лидеров в чемпионате.