Гарри Кейн поделился мнением о перспективах Джуда Беллингема в футболе

Дата публикации: 20-10-2025 12:01

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказал слова поддержки в адрес полузащитника дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема после неудачного эпизода в матче 7-го тура Бундеслиги. Тогда ошибка молодого игрока привела ко второму голу в ворота его команды, что стало заметным моментом матча и вызвало обсуждение среди болельщиков и экспертов.

«Это была сложная ситуация для Джоба. Он хотел сыграть на опережение и первым завладеть мячом, но Майкл Олисе сумел вовремя среагировать и забил. Конечно, неприятно допускать такие ошибки, но это футбол. Я считаю, что ему просто нужно упорно работать и расти как игроку.

Джоб — действительно очень перспективный и талантливый футболист. Сейчас он, возможно, рассчитывает на больше игрового времени, но такие испытания — часть взросления и набора опыта на топ-уровне. Я уверен, у него впереди блестящее будущее. Всё, что требуется, — это сохранять мотивацию, не сдаваться и продолжать совершенствоваться», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В этом сезоне Джоб Беллингем уже принял участие в 10 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, однако результативными действиями (голами и голевыми передачами) пока не отметился.