ФИФА рассматривает возможность изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

Дата публикации: 20-10-2025 12:30

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года правила определяющие офсайд могут измениться, сообщает издание Mundo Deportivo, ссылаясь на слова известного в прошлом арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, прозвучавшие в программе Carrusel Deportivo.

Изменения планируется внести в так называемое "правило офсайда", более известное как «закон Венгера». Авторство инициативы принадлежит Арсену Венгеру — легендарному бывшему тренеру, а сейчас — главному директору по развитию мирового футбола в ФИФА. По новому предложению офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между нападающим и защитником явно просматривается зазор, то есть если между игроками есть чёткое расстояние. В случае, если нападающий и защитник расположены на одной линии хотя бы частично — например, если пятка нападающего совпадает с поднятием стопы защитника — офсайд фиксироваться не будет.

«Сначала процесс проходит внутреннюю экспертную проверку: в конце октября или ноябре группа из 23 игроков и 11 судей анализирует новые предложения, — рассказал Итурральде. — И самое интересное, что возглавляет этот экспертный комитет сам Арсен Венгер, автор идеи. Если инициатива находит поддержку экспертов, её выносят на ежегодное собрание 20 января. Следующий этап — рассмотрение на общем открытом заседании, проводимом в конце февраля или начале марта. На практике около 95% предложений, прошедших эти стадии, обычно утверждаются, и в дальнейшем входят в официальный свод правил».

По информации источника, Федерация футбола уже рассматривает возможность тестирования нового правила офсайда к началу 2026 года, чтобы внедрить нововведения непосредственно к чемпионату мира. Если изменения будут утверждены, эта революционная поправка сможет существенно изменить характер атакующей и защищающейся игры у ведущих сборных мира, повысить динамику матчей, а также предоставить нападающим новые тактические возможности.

Болельщики и эксперты уже активно обсуждают потенциальное нововведение, подчеркивая его возможное влияние на результаты поединков, а также на привычные схемы построения обороны и атаки. Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.