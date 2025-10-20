Марокко сенсационно победил Аргентину и впервые завоевал титул на молодежном чемпионате мира

Дата публикации: 20-10-2025 12:39

В ночь с 19 на 20 октября на знаменитом стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» в чилийской столице Сантьяго состоялся зрелищный финал молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года. На поле встретились сборная Аргентины — один из самых титулованных коллективов планеты, а также амбициозная команда Марокко, которую до начала турнира не считали главным фаворитом. В напряжённом и драматичном противостоянии марокканцам удалось одержать сенсационную победу над аргентинцами с заслуженным счётом 2:0, тем самым вписав новую главу в историю мирового футбола.

Оба мяча в ворота аргентинской сборной забил молодой, но весьма талантливый 20-летний нападающий Яссир Забири. Уже на 19-й минуте встречи он отличился первым голом, после чего на 29-й минуте удвоил преимущество своей команды, оформив красивый и важнейший дубль. Яркая игра Забири стала настоящей визитной карточкой финального матча и во многом предопределила итоговый результат.

Стоит напомнить, что в прошлом, а именно в 2023 году, обладателем главного приза стала сборная Уругвая, а самым титулованным коллективом на молодёжных чемпионатах мира остаётся Аргентина, на счету которой целых шесть побед в истории турнира. Тем не менее, нынешний триумф Марокко стал историческим — это их первый подобный успех на мировом уровне. Торжество «Атласских львов» вдохновило их болельщиков и показало всему миру, что перспективные футболисты Марокко способны побеждать самых сильных соперников на престижных мировых соревнованиях.