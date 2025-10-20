Гильерме Очоа перешел в чемпионат Кипра: рассказываем, как у него дела

Дата публикации: 20-10-2025 22:14

Глобальная беттинговая компания 1xBet рассказывает о новом этапе карьеры великого мексиканского вратаря.

Решить проблему в последний момент

11 сентября Мемо Очоа присоединился к кипрскому AEL Limassol и подписал контракт до конца сезона 2025/2026. 40-летний ветеран больше двух месяцев находился без клуба, но все-таки смог найти новую команду.

У Очоа в последний момент сорвался трансфер в Бургос, играющий в испанской Ла Лиге 2. Планы пришлось срочно менять, и Мемо выбирал из тех немногих вариантов, которые оставались. Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре ясно дал понять: он не будет вызывать в El Tri футболистов, не имеющих игровой практики. А ведь Очоа мечтает сыграть на своем шестом чемпионате мира.

Напомним, что сезон 2024/2025 Очоа провел в португальском AVS. Он пропустил 45 голов в 23 матчах, но все-таки помог команде остаться в элитном дивизионе. Очоа в AVS занимался тем же, чем и в предыдущих европейских клубах: крутился как белка в колесе, совершал безумное количество сэйвов и считался одним из лучших, вопреки огромному количеству пропущенных голов. Такова судьба вратарей, которые играют за аутсайдеров.

Сатисфакцию за пережитое в AVS Очоа получил в сборной Мексики, с которой выиграл шестой в карьере CONCACAF Gold Cup, а также стал победителем CONCACAF Nations League. Однако на этих двух турнирах Мемо был запасным вратарем. Последний раз за El Tri легендарный голкипер сыграл еще 16 ноября 2024 года.

Рекордсмен

Cypriot First Division стал шестым европейским чемпионатом, в котором сыграл Очоа – это рекордный показатель среди мексиканских футболистов. Переход легенды также стал большим событием для AEL Limassol. В новости о его подписании на официальном сайте представители клуба выразили надежду, что Очоа значительно усилит состав и вдохновит молодых игроков кипрской команды.

Но после торжественной встречи началось время матчей, и оказалось, что Очоа нужно защищать ворота фактически в одиночку. Грустно, но факт: Очоа обычно играет за клубы, которые обеспечивают вратарю огромную нагрузку.

Мемо, куда ты попал?

Оборона AEL Limassol – это одна огромная проблема. Очоа пропустил 8 голов в трех первых матчах, а поражения от Omonia (0:5) и Akritas Chlorakas (0:2) были бы еще крупнее, если бы не подвиги Мемо в воротах. Ролики с матчами AEL Limassol рекомендуются как пособие на тему «Как нельзя защищаться». Наверное, последний раз с подобным уровнем организации игры в обороне Мемо сталкивался еще в период детских футбольных баталий на улицах родной Гвадалахары.

Неизвестно, попадет ли Очоа в заявку сборной Мексики на мундиаль 2026 года. Зато очевидно, что работы у него будет больше, чем у любого конкурента.