Симеоне о встрече с «Арсеналом»: рассчитываем на яркую игру и победу

Дата публикации: 20-10-2025 22:19

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». Игра состоится 21 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и обещает быть одной из самых интригующих встреч этой стадии турнира.

«Мы с нетерпением ждём отличный матч и очень хотим одержать победу, которая нам сейчас так необходима – как на выезде, так и в целом для нашей позиции в Лиге чемпионов. Завтрашняя встреча чрезвычайно важна для нас, и мы подходим к ней с максимальной ответственностью. В нашем распоряжении сильный состав, который сейчас демонстрирует хороший футбол. Начало сезона было для нас непростым – нас подкосили травмы игроков. Но за это время мы стали сильнее и, уверен, теперь способны достойно конкурировать с любым соперником», – приводит слова Симеоне официальный аккаунт «Атлетико» в социальной сети Х.

После двух сыгранных туров на групповом этапе Лиги чемпионов «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице, демонстрируя высокую эффективность и уверенно продвигаясь вперёд. В свою очередь, мадридский «Атлетико» с тремя очками располагается на десятом месте, однако команда намерена бороться до конца за выход из группы. Для обеих команд этот матч имеет большое значение и может кардинально повлиять на распределение мест в таблице и дальнейшие перспективы в турнире.