Педри из «Барселоны» составил образ идеального футболиста
Молодой полузащитник Педри, выступающий за «Барселону» и национальную сборную Испании, в недавнем интервью для официального аккаунта премии «Золотой мяч» в социальной сети X попробовал составить идеального футболиста, собрав качества и умения выдающихся игроков современности и прошлого.
По мнению Педри, идеального исполнителя мог бы характеризовать следующий набор качеств:
- Левая нога — Неймар — благодаря его финтам и точности ударов;
- Правая нога — Лионель Месси — за невероятное владение мячом и умение завершать атаки;
- Передачи — Хави, бывший маэстро «Барселоны»;
- Завершение атак — Криштиану Роналду, один из лучших бомбардиров в истории;
- Дриблинг — Ламин Ямаль, молодой талант каталонцев;
- Игра в защите — Карлес Пуйоль, легендарный капитан «Барсы»;
- Игра на втором этаже — Рональд Араухо, мощный защитник;
- Скорость — Нико Уильямс;
- Футбольный интеллект — Андрес Иньеста, символ элегантного мышления на поле.
На последней церемонии вручения «Золотого мяча» Педри занял 11-е место, не попав в топ-10 лучших игроков мира. В текущем сезоне полузащитник провёл уже 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Болельщики и эксперты отмечают его мастерство, игровое мышление и влияние на команду, что делает Педри одним из самых ярких игроков своего поколения.