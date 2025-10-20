Педри из «Барселоны» составил образ идеального футболиста

Дата публикации: 20-10-2025 22:20

Молодой полузащитник Педри, выступающий за «Барселону» и национальную сборную Испании, в недавнем интервью для официального аккаунта премии «Золотой мяч» в социальной сети X попробовал составить идеального футболиста, собрав качества и умения выдающихся игроков современности и прошлого.

По мнению Педри, идеального исполнителя мог бы характеризовать следующий набор качеств:

Левая нога — Неймар — благодаря его финтам и точности ударов;

— благодаря его финтам и точности ударов; Правая нога — Лионель Месси — за невероятное владение мячом и умение завершать атаки;

— за невероятное владение мячом и умение завершать атаки; Передачи — Хави , бывший маэстро «Барселоны»;

, бывший маэстро «Барселоны»; Завершение атак — Криштиану Роналду , один из лучших бомбардиров в истории;

, один из лучших бомбардиров в истории; Дриблинг — Ламин Ямаль , молодой талант каталонцев;

, молодой талант каталонцев; Игра в защите — Карлес Пуйоль , легендарный капитан «Барсы»;

, легендарный капитан «Барсы»; Игра на втором этаже — Рональд Араухо , мощный защитник;

, мощный защитник; Скорость — Нико Уильямс ;

; Футбольный интеллект — Андрес Иньеста, символ элегантного мышления на поле.

На последней церемонии вручения «Золотого мяча» Педри занял 11-е место, не попав в топ-10 лучших игроков мира. В текущем сезоне полузащитник провёл уже 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Болельщики и эксперты отмечают его мастерство, игровое мышление и влияние на команду, что делает Педри одним из самых ярких игроков своего поколения.