Педри из «Барселоны» составил образ идеального футболиста

Дата публикации: 20-10-2025 22:20

Молодой полузащитник Педри, выступающий за «Барселону» и национальную сборную Испании, в недавнем интервью для официального аккаунта премии «Золотой мяч» в социальной сети X попробовал составить идеального футболиста, собрав качества и умения выдающихся игроков современности и прошлого.

По мнению Педри, идеального исполнителя мог бы характеризовать следующий набор качеств:

  • Левая нога — Неймар — благодаря его финтам и точности ударов;
  • Правая нога — Лионель Месси — за невероятное владение мячом и умение завершать атаки;
  • Передачи — Хави, бывший маэстро «Барселоны»;
  • Завершение атак — Криштиану Роналду, один из лучших бомбардиров в истории;
  • Дриблинг — Ламин Ямаль, молодой талант каталонцев;
  • Игра в защите — Карлес Пуйоль, легендарный капитан «Барсы»;
  • Игра на втором этаже — Рональд Араухо, мощный защитник;
  • Скорость — Нико Уильямс;
  • Футбольный интеллект — Андрес Иньеста, символ элегантного мышления на поле.

На последней церемонии вручения «Золотого мяча» Педри занял 11-е место, не попав в топ-10 лучших игроков мира. В текущем сезоне полузащитник провёл уже 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Болельщики и эксперты отмечают его мастерство, игровое мышление и влияние на команду, что делает Педри одним из самых ярких игроков своего поколения.

