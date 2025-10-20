«Арсенал» не станет предоставлять дополнительную охрану тренеру «Атлетико» Диего Симеоне

Дата публикации: 20-10-2025 22:20

Руководство лондонского клуба «Арсенал» приняло решение не усиливать меры безопасности и не привлекать дополнительных стюардов к технической зоне, где во время матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов Европы будет находиться главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Такое решение связано с тем, что на «Эмирейтс» руководство не ожидает со стороны домашних болельщиков каких-либо негативных поступков, включая насмешки или агрессивное поведение в адрес аргентинского наставника, в отличие от инцидента, который произошёл на «Энфилде» во время игры с «Ливерпулем». Как сообщает издание The Sun, в «Арсенале» относятся к этому вопросу спокойно и уверены, что атмосфера на домашней арене останется благоприятной и уважительной по отношению к гостям.

Стоит отметить, что на стадионе «Эмирейтс» гостевые и домашние трибуны расположены таким образом, что зоны тренеров находятся на некотором отдалении от зрителей. Это, по мнению руководителей клуба, дополнительно снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций по сравнению с ареной «Энфилд», где болельщики располагаются ближе к скамейкам запасных.

Ранее Диего Симеоне уже отбыл дисквалификацию, которую получил после инцидента с болельщиками «Ливерпуля» во время первого матча группового этапа Лиги чемпионов, и теперь сможет вернуться в свою техническую зону на «Эмирейтс» и руководить командой непосредственно с поля.

После двух туров общего этапа «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице, в то время как «Атлетико» с тремя очками располагается на десятой позиции. Впереди у обеих команд важное противостояние, которое может оказать значительное влияние на их дальнейшее продвижение в Лиге чемпионов.