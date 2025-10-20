Клопп об игре «Ливерпуля» в этом сезоне: «Нужно время, всё нормально»

Дата публикации: 20-10-2025 22:21

Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о работе Арне Слота, ставшего новым главным тренером клуба после того, как знаменитый немецкий специалист покинул свой пост. Клопп отметил, что после его ухода он неоднократно общался с Слотом и высоко оценил не только его профессионализм, но и человеческие качества.

«После того как я ушёл из ‘Ливерпуля’, мы с Арне общались довольно много. Он действительно отличный человек. Он смог раскрыть потенциал команды и добиться с ней потрясающих результатов — они блестяще стали чемпионами. Тут речь идёт не о том, что Арне хочет показать, чего он стоит, а о том, чтобы максимально использовать возможности футболистов. Именно это у него получилось», — рассказал Клопп.

Тренер добавил, что любые перемены не обходятся без последствий и на адаптацию нужно время. «Если Арне сохранит основной состав, в котором такие игроки как Дарвин Нуньес и Луис Диас, это может принести успех — у них большой потенциал, они настоящие звезды. Но когда появляются трудности, болельщики тут же требуют перемен.

В команде уже есть новые футболисты, и они действительно обладают высоким классом, однако пока все складывается не так, как хотелось бы. Любое развитие требует времени, ускорить этот процесс невозможно. Важно помнить: людям нужно дать возможность привыкнуть и приспособиться к изменениям, и тогда всё наладится», — подытожил Юрген Клопп в интервью на YouTube-канале The Diary of a CEO.