Руни: Исак не должен вытеснять Экитике из состава

Дата публикации: 20-10-2025 22:22

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и легенда сборной Англии Уэйн Руни в недавнем интервью резко оценил игру форварда «Ливерпуля» Александера Исака, подвергнув сомнению его вклад в команду после перехода из «Ньюкасла».

«Я бы не ставил Исака в стартовый состав. После перехода из «Ньюкасла» он ещё не продемонстрировал свой футбольный уровень, не показывает, что готов выступать на высочайшем уровне. Его отсутствие на тренировках и полный провал предсезонной подготовки очень ощутимы. Такие промежутки в работе вредят игроку: пока «Ньюкасл» проходил полноценную подготовку, Исак, по сути, мог только ждать перехода, активно ведя переговоры со своими представителями, вместо того чтобы набираться необходимых игровых кондиций.

Отсутствие сборов крайне негативно сказывается на физическом состоянии, а впоследствии и на результативности футболиста. Пусть он и занимался самостоятельно, это совершенно не заменит полноценной командной тренировки и ритма официальных матчей. Сейчас Александеру приходится расплачиваться за эти упущения — он пока не демонстрирует тот уровень, который от него ждут. На данный момент, по своему игровому состоянию, Исак вовсе не заслуживает занимать место на поле вместо Экитике», — отметил Руни в подкасте BBC, подчеркивая важность полноценной подготовки для успеха в большом футболе.