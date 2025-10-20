Тренер «Кайрата» Уразбахтин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Пафосом»

Дата публикации: 20-10-2025 22:23

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился своими мыслями и ожиданиями накануне предстоящего противостояния с кипрским клубом «Пафос» в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Многие болельщики могут недооценивать «Пафос», думая, что это удобный команд для нас, но на самом деле соперник очень серьезный и опытный. Их путь в Лиге чемпионов говорит сам за себя: они сумели пройти «Маккаби» из Тель-Авива, «Црвену Звезду» и киевское «Динамо», а это по-настоящему сильные европейские клубы. Мы отлично понимаем, что легко не будет и ни в коем случае не воспринимаем эту команду как проходного соперника. «Пафос» представляет достойный европейский футбол и заслуженно пробился в финальную стадию, так же как и мы. Это ещё раз подтверждает силу их коллектива и настраивает нас на борьбу за каждый мяч.

Конечно, если сравнивать, это не гранд вроде «Спортинга» или «Реала», но с «Пафосом» нужно играть максимально собранно и уверенно. Наши ребята хорошо осознают уровень ответственности и подходят к матчу с полной самоотдачей. Желание проявить себя перед родными трибунами, при поддержке болельщиков, очень высоко. Мы будем стараться показать максимум и добиться результата»,— отметил Уразбахтин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.