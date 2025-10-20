Тренер ПСЖ Луис Энрике: Встреча с «Байером» - отличная проверка для команды

Дата публикации: 20-10-2025 22:23

Главный тренер французского клуба «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своих ожиданиях перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против леверкузенского «Байера», который обещает стать настоящим футбольным зрелищем и испытанием для обеих команд.

«Нам выпали очень серьезные соперники в группе, и завтрашний поединок будет трудным экзаменом для каждого футболиста на поле. Мы довольны тем, что выиграли первые две встречи, но нам ни в коем случае нельзя расслабляться — нас ждет новая игра и новый вызов.

Я хочу отметить работу «Байера»: команда провела значительное усиление, подписав 20 новых игроков, а также пригласила нового тренера. Это коллектив, который умеет действовать организованно, хорошо обороняется даже под сильным давлением, и при этом отличается результативностью. Уверен, что они подготовят нам немало сложностей, однако мы должны правильно отвечать на вызовы соперника. Каждый матч — это отдельная история, нужно уметь быстро подстраиваться под разные сценарии. Сегодня после тренировки мы внимательно оценим состояние наших футболистов и выберем оптимальный состав», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Уверенность тренера и его настрой на тяжелую борьбу показывают, что предстоящий матч обещает быть напряжённым и интересным для болельщиков обеих команд.