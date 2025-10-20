ПСЖ обсуждает продление контракта с Вильямом Пачо

Дата публикации: 20-10-2025 22:25

Парижский футбольный клуб «ПСЖ» начал активные переговоры по поводу продления контракта с 24-летним оборонцем из Эквадора Вильямом Пачо, о чём информирует издание Le Parisien.

На данный момент спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прилагает все усилия, чтобы закрепить за клубом талантливого защитника на длительный срок. По сообщениям источников, диалог между клубом и представителями футболиста протекает в позитивном ключе, и в ближайшее время стороны могут прийти к соглашению, поскольку стороны единодушны в своих намерениях остаться вместе.

Напомним, что Вильям Пачо пополнил состав «ПСЖ» в августе 2024 года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта» за сумму в € 45 млн. Своей уверенностью на поле и высокой работоспособностью Пачо сумел в краткие сроки стать ключевым игроком оборонительной линии команды. Французские СМИ отмечают, что эквадорец считается одним из сильнейших центральных защитников с левым уклоном в мировом футболе, что делает его чрезвычайно ценным кадром для столичного клуба. Согласно данным Transfermarkt, его нынешняя трансферная стоимость увеличилась до € 65 млн, что говорит о впечатляющем прогрессе и значимости для «ПСЖ». Руководство клуба рассчитывает, что подписание нового договора поможет удержать игрока от интереса иных европейских грандов.