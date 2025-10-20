Даниэле Ругани заключил новый контракт с «Ювентусом»

Дата публикации: 20-10-2025 22:26

Туринский футбольный клуб «Ювентус» официально объявил о продлении контракта с центральным защитником Даниэле Ругани. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно новой договоренности, контракт опытного защитника с «бьянконери» теперь будет действовать до лета 2028 года. Таким образом, Ругани продолжит выступать за «Ювентус» на протяжении еще нескольких сезонов и останется важной частью обороны туринской команды.

Даниэле Ругани является выпускником знаменитой академии «Эмполи», но свою профессиональную карьеру он начал развивать именно в системе туринцев, куда перебрался в 2012 году. На правах аренды защитник успел поиграть за такие клубы, как «Эмполи», «Ренн», «Кальяри» и даже амстердамский «Аякс».

За основную команду «Ювентуса» Ругани с момента дебюта отыграл уже 152 матча, за которые сумел отличиться 11 забитыми мячами и сделал одну результативную передачу, что весьма достойный показатель для футболиста его амплуа. По сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ругани на данный момент составляет около €2 млн.

Ругани считается одним из самых надёжных и стабильных защитников клуба, а его опыт и преданность команде высоко ценятся болельщиками и тренерским штабом «Ювентуса».