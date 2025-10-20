Рубен Аморим - единственный тренер с 2021 года, побеждавший на полях «Энфилда» и «Этихада» в АПЛ

Дата публикации: 20-10-2025 22:28

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим продолжает творить историю английского футбола. После победы над «Ливерпулем» (2:1) в матче 8-го тура АПЛ португальский специалист достиг уникального результата. Он стал единственным тренером, который сумел обыграть и «Ливерпуль» на «Энфилде», и «Манчестер Сити» на «Этихаде» за последние пять сезонов чемпионата Англии. Подобное достижение никому более в Премьер-лиге не покорялось с 2021 года, о чём сообщает статистический портал Opta Sport в социальной сети X.

Стоит напомнить, что ранее «Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима сумел на выезде одержать волевую победу над принципиальным соперником — «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английского первенства сезона-2024/2025. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов». С момента назначения Аморима на должность главного тренера команда провела 51 матч, в которых одержала 21 победу. Такое превосходство позволяет специалисту войти в число самых успешных тренеров последних лет.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на девятой позиции турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своём активе 13 очков. Болельщики и эксперты ожидают от команды дальнейших успехов под руководством Рубена Аморима.