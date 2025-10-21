Защитник «Реала» Карвахаль выступил против проведения матча «Вильярреал» - «Барселона» в США

Дата публикации: 21-10-2025 00:51

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился своим мнением по поводу организации матча 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планируется провести на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

«Проведение матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, на мой взгляд, серьёзно влияет на честность соревнования и приводит к искажению спортивных результатов. Такие решения нарушают базовые принципы равенства, так как не все коллективы получают возможность играть в одинаковых условиях или перед своими болельщиками. Это может повлиять на распределение мест в турнирной таблице и создать дополнительное напряжение среди остальных команд», – приводит слова Карвахаля аккаунт De Marke Sports в соцсети X.

Стоит напомнить, что Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов всех клубов Ла Лиги на официальном сайте ранее заявила о начале протестов. В каждом матче 9-го тура футболисты планируют выражать несогласие с переносом игр национального чемпионата за пределы Испании, считая это нарушением традиций и спортивных принципов. Такое решение вызвало бурную дискуссию и обеспокоенность среди игроков, специалистов и болельщиков.