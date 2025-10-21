"Атлетико" пожаловался в УЕФА на отсутствие горячей воды на стадионе "Арсенала"

Дата публикации: 21-10-2025 00:53

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально обратился в УЕФА с жалобой на лондонский «Арсенал». Причиной обращения стало отсутствие горячей воды в раздевалках после одной из тренировок на стадионе «Эмирейтс», о чём сообщает издание Marca. Игроки «Атлетико» оказались в неприятной ситуации: они не смогли воспользоваться душевыми после тренировки, хотя клуб немедленно сообщил о проблеме сотрудникам стадиона. Однако руководство арены не предприняло никаких действий для её решения, проигнорировав просьбу гостей. В результате футболистам пришлось отправиться обратно в свой отель, чтобы привести себя в порядок.

Матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Атлетико», запланирован на 21 октября. Противостояние обещает быть напряжённым, ведь оба коллектива находятся в непростой турнирной ситуации. После двух сыгранных встреч на групповом этапе «Арсенал» набрал шесть очков и занимает пятую строчку таблицы, в то время как у «Атлетико» всего три очка и десятая позиция. Инцидент с отсутствием горячей воды может добавить дополнительной мотивации испанской команде, которая стремится улучшить свои позиции в группе.