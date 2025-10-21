Сына Роналду впервые пригласили в юношескую сборную Португалии до 16 лет

Дата публикации: 21-10-2025 00:54

Юный фланговый нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», 15-летний Криштиану Роналду дос Сантос, впервые был вызван в юниорскую сборную Португалии до 16 лет. Об этом событии официально сообщила Португальская футбольная федерация на своем сайте, подчеркнув, что это важный шаг для молодого футболиста, который впервые примерит форму национальной команды в данной возрастной категории.

В составе юношеской сборной Португалии Роналду-младший примет участие в престижном Кубке Федераций, который пройдет в турецкой Анталье. В рамках турнира команда встретится с ровесниками из Турции, Англии и Уэльса. Этот турнир — отличная возможность проявить себя на международном уровне и получить ценный опыт в матчах против сильных европейских соперников. Игры соревнования отличаются высоким уровнем, и для молодых игроков участие становится важной частью футбольного становления.

Стоит отметить, что сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже успел дебютировать на международном уровне: свой первый матч за сборную Португалии U-16 он провёл 13 мая 2025 года против сверстников из Хорватии. Такой ранний старт внушает большие надежды болельщикам и специалистам, ожидающим увидеть продолжение семейной футбольной династии в лице юного Криштиану.