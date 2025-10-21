Коноплянка о продвижении украинских футболистов: «Мудрик? Важно иметь цель»

Дата публикации: 21-10-2025 10:31

Известный в прошлом футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который сегодня строит карьеру в качестве футбольного агента, поделился своими размышлениями о шансах украинских футболистов проявить себя в ведущих европейских чемпионатах.

«К украинским игрокам проявляют интерес клубы из топовых европейских лиг — Испании, Португалии, Франции, Германии. Но главная задача самих ребят — осознать, что успех зависит только от них. Нужно выкладываться на все сто, не ограничивать свои мечты и верить в свои силы. Пример Судакова доказывает, что труд и упорство обязательно приводят к результату.

Яркое подтверждение тому — трансфер Мудрика за сто миллионов. Кто бы мог представить такой поворот еще пять лет назад? Казалось бы, это нереально, но Мудрик доказал: если ты показываешь достойный уровень, место, где ты начал, уже не столь важно — тебя обязательно заметят. Самое главное — иметь цель, стремиться к развитию, не лениться и по-настоящему наслаждаться футболом. Тогда любые горизонты открыты», — приводит слова Коноплянки издание Футбол 24.

Напоминаем, что Евгений Коноплянка завершил свою профессиональную карьеру в июле прошлого года. А Михаил Мудрик на данный момент временно отстранен от футбола после того, как в его допинг-пробе были обнаружены запрещённые вещества. Судьба футболиста зависит от решения дисциплинарных органов.