Мбаппе повторил уникальное достижение для «Реала», которое в последний раз удавалось Роналду 11 лет назад

Дата публикации: 21-10-2025 10:33

Звёздный французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий сейчас за мадридский «Реал», вновь оказался в центре внимания после матча 9-го тура Ла Лиги. Его гол на выезде против «Хетафе» стал единственным и победным в матче, что позволило «сливочным» одержать важную победу со счётом 1:0. Как отмечает портал Opta Sport, этот результативный удар на 80-й минуте после точной передачи Арды Гюлера позволил Мбаппе не только принести три очка своей команде, но и войти в историю.

Данный мяч стал для Мбаппе уже десятым с начала текущего сезона испанского чемпионата, помимо чего на его счету ещё две результативные передачи. Благодаря такому впечатляющему старту, Мбаппе стал первым игроком «Реала» c сезона 2014/2015 года, кому удалось забить десять и более голов в первых девяти турах Ла Лиги. Предыдущим, кто достиг подобного достижения, был легендарный Криштиану Роналду — тогда португалец отличился 17 забитыми мячами.

Напомним, прошлым летом Килиан Мбаппе перебрался в мадридский гранд в качестве свободного агента. С первых же матчей он демонстрирует свою эффективность и наглядно подтверждает высокие ожидания болельщиков и экспертов. Француз уверенно адаптировался в Примере и уже стал одним из лидеров атакующей линии «Реала».